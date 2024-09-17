Россиян предупредили о недостатке одного вида товаров в 2025 году

Заметных предпосылок к дефициту товаров массового спроса в России сейчас нет. Но это не исключает недостаток тех или иных товаров в 2025 году, допустила в беседе с «Газетой.Ru» кандидат экономических наук, исполняющая обязанности директора института управления сельскими территориями Университета Вернадского Евгения Жукова.

«Сложности могут быть у россиян-владельцев европейских, корейских и японских автомобилей из-за запчастей. Несмотря на поставки по параллельному импорту, некоторый дефицит автозапчастей все-таки есть. В то же время, запчасти китайского автопрома есть в наличии. В связи с ужесточением оборота вейпов и законопроектом о полном запрете их продажи потребители электронных сигарет, курильщики могут столкнутся не только с дефицитом, повышением цен на табачную продукцию, но и с запретами», — отметила экономист.

По ее словам, россияне периодически сталкиваются с ажиотажным спросом на те или иные продукты, из-за чего и возникает их дефицит в ряде российских магазинов. Так, граждане весной 2022 года активно скупали гречку, и некоторые ретейлеры вводили ограничения по количеству продукта в одни руки, уточнила Жукова. По ее словам, в других магазинах, не вводивших ограничений, наблюдались пустые полки. Жукова добавила, что осенью 2023 года в России начался банановый ажиотаж после того, как в продукции основных поставщиков из Эквадора были обнаружены вредные насекомые — мушка-горбатка. В начале 2024 года ситуация была налажена путем поставки бананов из Индии. Эксперт напомнила, что в конце 2023 года возник повышенный спрос россиян на яйца из-за их удорожания и недостатка в некоторых регионах. В течение 2024 года ряд регионов страны испытывали некоторые трудности с поставкой клубники из-за майских заморозков в центральном районе России, уточнила экономист.

По данным Роспотребнадзора, кефир, капуста и свекла сейчас являются самыми недоступными для россиян продуктами.

Ранее сообщалось , что оливковое масло становится недоступным для россиян.