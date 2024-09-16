«Яндекс» продает экспериментальный сервис телемедицины

»Яндекс» продает направление телемедицины «Яндекс Здоровье» компании Genotek, которая специализируется на генетических исследованиях. Об этом сообщается в пресс-релизе «Яндекса».

«Опыт и экспертиза позволит Genotek запустить на инфраструктуре «Яндекс Здоровья» персонализированные решения для профилактики, диагностики и лечения заболеваний с учётом генетического профиля пациента», — говорится в сообщении.

«Яндекс» также передаст мобильное приложение и веб-интерфейс «Яндекс Здоровья». Компания предоставит Genotek возможность использовать товарный знак сервиса в течение 1,5 лет.

Сумма сделки не раскрывается. Отмечается, что телемедицина была экспериментальным направлением для «Яндекса» с 2016 года.

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