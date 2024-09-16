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Лавров рассказал о роли расчетных механизмов БРИКС

Лавров: разрабатываемые в БРИКС расчетные механизмы привлекают все больше стран

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МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о роли разрабатываемых в рамках БРИКС расчетных механизмов. Его слова приводит РИА Новости.

«Многих привлекает то, что в рамках БРИКС разрабатываются альтернативные расчетные платформы, которые позволят торговать, инвестировать, проводить другие экономические операции, не испытывая зависимости от тех, кто решил сделать из доллара и евро оружие», — заявил он.

По его словам, лидеры, которые заботятся о будущем своих стран, не хотят отставать от этого процесса.

Порядка 65% всех расчетов России с партнерами по БРИКС осуществляются в национальных валютах, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума. Путин также указал на большое количество заявок на вступление или сотрудничество с альянсом. По его словам, интерес проявляют более 30 государств.

В настоящее время членами БРИКС являются Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, Эфиопия и ОАЭ.

Ранее стало известно о присоединении к банку БРИКС нового члена.

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