Цены на кофе взлетели до максимума за 13 лет

Стоимость кофе на бирже ICE Futures взлетела до максимума за 13 лет. Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи.

Декабрьские фьючерсы на кофе сорта арабика (Arabica) подорожали на бирже ICE Futures в моменте на 3,3% до $2,68 за фунт ($5,9 за кг). С начала 2024 года цены выросли примерно на 40% на фоне дефицита более дешевых зерен кофе сорта робуста.

Фьючерсы на кофе резко поднялись из-за опасений дефицита поставок, считает Bloomberg. Участники рынка ожидают снижения производства кофе в Бразилии — крупнейшего поставщика этого сорта в мире. Жара и засуха нанесли большой ущерб кофейным плантациям в стране.

С мая по август 2024 года ряд сельскохозяйственных регионов Бразилии, производящих около трети мирового объема кофе, столкнулись с сильнейшей с 1981 года засухой.

В начале сентября стало известно, что Ангола готова увеличить поставки кофе на российский рынок.

Ранее россиянам рассказали, что будет с ценами на чай и кофе.