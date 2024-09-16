Аналитик объяснил мотивы ЦБ по повышению ключевой ставки

Центральный банк России повышает ключевую ставку для снижения уровня потребления и стимулирования накоплений среди населения. Об этом заявил бывший профессор ВШЭ и инвестбанкир Евгений Коган, сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, в стране растут реальные доходы из-за низкой безработицы и дефицита рабочих рук. Работодатели вынуждены повышать зарплаты, чтобы привлечь сотрудников.

«Основная причина — высокая ставка, которая способствует повышению нормы накопления», — подчеркнул Коган.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в минувшую пятницу объяснила ужесточение денежно-кредитной политики стремлением снизить инфляцию до 4%. Она отметила, что инфляция в 6-8% опасна, так как может быстро стать двузначной.

В 2023 году ЦБ повышал ключевую ставку пять раз, до 16% годовых в декабре. Затем она была сохранена на этом уровне четыре раза. 26 июля 2024 года ЦБ повысил ключевую ставку с 16% до 18%.

Ранее ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 19% годовых.