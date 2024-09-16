Вице-премьер заявил о стабильности строительного сектора России

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что строительной отрасли России не грозит кризис, несмотря на завершение массовой программы льготной ипотеки. Об этом сообщает РИА Новости .

По словам Хуснуллина, на эскроу-счетах находится 7 трлн рублей, что гарантирует завершение подавляющего объема строительства. Он подчеркнул, что возможные проблемы будут решаться в ручном режиме на региональном уровне.

Вице-премьер отметил, что ситуацию в России нельзя сравнивать с китайским рынком недвижимости. В КНР обеспеченность жильем составляет 43 кв. м на человека, тогда как в РФ этот показатель равен 29 кв. м.

«Нас больше беспокоит не ввод жилья в ближайшие полтора года, а то, что девелоперы стали запускать меньше новых проектов. Это отразится на вводе через два-три года», — сказал Хуснуллин.

В начале августа председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что запрет на строительство малогабаритных квартир в Москве связан в первую очередь с демографией. На законодательном уровне вводить запрет на строительство жилья площадью меньше 28 кв. м в России пока не планируется, отметил депутат. Данная инициатива распространяется исключительно на Москву, напомнил он.

Ранее таджикистанцев предупредили об опасности работы в России.