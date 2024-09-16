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В Раде одобрили рост налогов для украинцев

Комитет Верховной рады одобрил повышение налогов на Украине

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Keystone Press Agency/Global Look Press

Комитет финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады Украины одобрил законопроект о повышении налогов. Об этом сообщает издание «РБК-Украина».

Согласно проекту, граждане и банки будут платить в бюджет страны повышенные налоги. В частности, военный сбор планируется увеличить с 1,5% до 5%.

После одобрения комитетом законопроект должны рассмотреть и утвердить в Верховной раде в первом чтении. В случае его принятия сумма налоговых поступлений в бюджет увеличится на 30 млрд гривен (67 млрд рублей по курсу на 16 сентября).

До этого нардеп Рады Ярослав Железняк сообщил , что в 2025 году на Украине возможно дальнейшее повышение налогов, включая НДС, если существенно изменятся доходы и расходы бюджета страны. По его словам, это требование заложено в программе сотрудничества с МВФ. Также Минфин согласился ввести налоги на банки. Железняк отметил, что повышение налогов будет иметь обратную силу с 1 октября 2025 года, а закон примут примерно в середине того же месяца.

Ранее правительство Украины сообщило о планах потратить в 2025 году на оборону 26,3% ВВП.

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