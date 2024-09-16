В Тюмени стартовал промышленно-энергетический форум TNF-2024, главной темой которого станет технологическая устойчивость. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

В форуме примут участие делегации из шести стран мира. Самыми многочисленными станут официальные миссии из Белоруссии и Казахстана.

Во главе белорусской делегации — министр энергетики республики Алексей Кушнаренко. Из Казахстана на TNF приедут вице-министр энергетики Кудайберген Арымбек, вице-министр промышленности и строительства Олжас Сапарбеков, а также вице-министр науки и высшего образования Талгат Ешенкулов.

В обе делегации также войдут представители ведущих нефтегазовых и нефтесервисных компаний.

По мнению губернатора Тюменской области Александра Моора, такой состав поможет наладить деловые связи как между компаниями, так и между вузами, государственными структурами, ответственными за науку и технологическое развитие.

Глава региона назвал форум TNF главной деловой площадкой отечественной нефтегазовой промышленности.

«Здесь решаются вопросы технологической устойчивости ТЭК, для достижения которой важны международное партнерство. Дружественные страны также заинтересованы в технологиях и кооперации с нами», — сказал Александр Моор.

Кроме того, участие в TNF подтвердили бизнес-миссии из Узбекистана, Египта, Кувейта и Королевства Саудовской Аравии. Представители крупнейших отраслевых компаний этих стран 17 сентября посетят трек, посвященный технологиям и процессам ТЭК, площадки крупнейших тюменских промышленных предприятиях, проведут переговоры с разработчиками и производителями оборудования и материалов.

Планируется, что в этом году TNF соберет 12 тыс. участников, представляющих свыше 800 компаний из более чем 60 регионов России.

Форум продлится до 19 сентября.