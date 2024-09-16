Стало известно, какой дефицит может вызвать дальнейшее развитие ИИ

Стремительный рост искусственного интеллекта (ИИ) может увеличить дефицит меди — ключевого металла для «чистой» энергетики. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на заявление одной из крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP.

По оценкам компании, к 2050 году мировой спрос на медь вырастет на 72% по сравнению с 2021 годом и достигнет 52,5 млн тонн.

«Сегодня на долю дата-центров приходится менее 1% спроса на медь, но к 2050 году эта цифра может составить 6-7%», — отметила финансовый директор BHP Вандита Пант.

Ожидается, что рост энергоемких вычислений для ИИ дополнительно увеличит ежегодный мировой спрос на 3,4 млн тонн. Медь необходима для производства силовых кабелей, электромобилей, солнечных панелей и прочего оборудования, требуемого для достижения углеродной нейтральности. Аналитики прогнозируют дефицит металла в средне- и долгосрочной перспективе.

На прошлой неделе эксперты предупредили о новой угрозе в социальных сетях - использовании дипфейков известных врачей для рекламы опасных лекарств и псевдомедицинских продуктов. Созданные с помощью ИИ видеоролики с лицами и голосами авторитетных медиков продвигают поддельные препараты от диабета и гипертонии, дискредитируя эффективные лекарства. Бороться с этим сложно, так как удаленные дипфейки быстро возвращаются с новых аккаунтов. Решением может стать внедрение цифровых подписей для верификации контента.

Ранее о применении ИИ во время пандемии рассказали ученые.