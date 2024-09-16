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В России констатировали исчерпание мощностей энергосистемы

РУДН: изношенность энергосетей в России превысила 50%

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Depositphotos

Советская энергосистема, активно развивавшаяся в 1970–1980-х годах, постепенно изнашивается и исчерпывает свои мощности в России и других странах бывшего СССР, приводя к дефициту. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на мнение эксперта кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН Тимофея Мазурчука.

«У большинства станций проектные мощности закладывались на 40–50 лет, и эти сроки истекают», — сказал эксперт.

По его словам, в 2015 году изношенность основных фондов в российской электроэнергетике составляла 44,5%, а в 2023 году достигла 51% без учета новых регионов. Наиболее изношено машинное оборудование для выработки тепла и электричества.

«Резкое сокращение промышленности в 1990-е позволило продержаться на созданных ранее объектах. Однако увеличения ввода новых ТЭС было недостаточно для остановки процесса», — отметил Мазурчук.

Санкции с 2014 года перекрыли поставки критически важного оборудования и технологий. Лишь в последние годы РФ смогла начать выпуск турбин для большинства электростанций. Мазурчук призвал позволить домохозяйствам обеспечивать себя энергией и продавать излишки, взяв пример с Запада.

В начале сентября стало известно о резком росте тарифов на ЖКУ в некоторых регионах после июльской индексации. В Костроме плата за «двушку» увеличилась до ₽8250, а во Владивостоке тариф на водоотведение вырос на 25–30%. Эксперты связывают это с климатическими условиями и модернизацией инфраструктуры.

Ранее были названы регионы с самой низкой долей затрат на ЖКУ.

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