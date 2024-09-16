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Названы регионы с самой низкой долей затрат на ЖКУ

РИА Новости: самая низкая доля затрат на ЖКУ сложилась в Астраханской области

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Наименьшая доля расходов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в потребительских затратах семей составляет примерно 6,3% и наблюдается в Астраханской области. В то же время самая высокая доля зафиксирована в Чукотском автономном округе — около 14%, говорится в материалах исследования РИА Новости.

Вопросы, связанные с ЖКХ, остаются одними из наиболее обсуждаемых в России, пишет агентство. Общественность активно интересуется периодическими повышениями тарифов, которые происходят на фоне непрозрачной системы ценообразования и постоянных жалоб на качество услуг.

Тарифы на ЖКУ также влияют на инфляционные процессы. Для многих россиян оплата коммунальных услуг занимает значительную часть бюджета, и даже незначительное увеличение тарифов может негативно сказаться на уровне жизни, особенно для людей с низкими доходами, уточняется в материале РИА Новости.

В 2023 году индексация тарифов не проводилась, однако цены на ЖКУ возросли после декабрьской индексации 2022 года. Несмотря на это, доля расходов на ЖКУ в семейных бюджетах снизилась благодаря положительной динамике доходов и расходов населения.

Эксперты РИА Новости проанализировали, как расходы на ЖКУ распределяются среди семей в разных регионах страны. В исследование включены затраты на жилищно-коммунальные услуги и топливо для отопления и освещения. На основе этих данных был составлен рейтинг субъектов РФ по доле расходов населения на ЖКУ.

По результатам 2023 года наименьшая доля расходов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) зафиксирована в Астраханской области, где она составляет всего 6,3%. Низкие показатели также наблюдаются в Калмыкии, Дагестане, Севастополе и Кабардино-Балкарии — в этих регионах доля затрат на ЖКУ не превышает 7% от общих потребительских расходов семей. Обычно наименьшие расходы на ЖКУ характерны для южных регионов, где потребление энергоресурсов ниже. В целом жители 60 регионов тратят на ЖКУ менее 10% своих потребительских расходов.

На противоположном конце спектра находятся северные и дальневосточные регионы, где затраты на ЖКУ значительно выше из-за дороговизны топлива и большего его потребления. Наивысшие доли расходов наблюдаются в Чукотском автономном округе (14,0%), Бурятии (13,4%) и Амурской области (13,3%). В итоге более 10% своих потребительских расходов на оплату ЖКУ выделяют жители 25 субъектов Российской Федерации.

Ранее россиянам напомнили про льготы по ЖКХ для предпенсионеров.

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