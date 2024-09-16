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В России выявели самые недоступные продукты в магазинах

Роспотребнадзор оценил, насколько россиянам доступны продукты питания

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Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Оценку наличия доступа жителей России к отечественным продуктам питания провела Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Об этом сообщают «Известия».

«В мониторинге участвовали 43,3 тыс. торговых точек», — уточнили в сообщении.

Выяснилось, что в среднем по регионам люди легко могут купить товары в магазинах, общая оценка доступности розницы составила почти 78,22%.

Чуть меньше показатель по продуктам, которые помогают устранить дефицит макро- и микронутриентов, их доступность в рознице составила 60,79% при целевом показателе в 55%. Как правило, среди таких товаров можно найти обогащенный сок и зерновые продукты, например завтраки.

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