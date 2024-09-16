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В Петербурге выставили на продажу башню для Рапунцель

В Петербурге выставили на продажу историческую башню

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Pixabay

В Санкт-Петербурге на продажу выставили историческое здание башни Обуховского завода на Октябрьской набережной. Об этом сообщает издание «Деловой Петербург».

«Башню Обуховского завода на Октябрьской набережной продают за 99 млн рублей», — отметили в публикации, уточнив, что из-за нестандартного внешнего вида некоторые окрестили объект «башней для современных Рапунцель».

В объявлении о продаже в качестве отдельного преимущества указана близость к станции метро «Ломоносовская», а также факт принадлежности башни и земельного участка одному собственнику. Это обеспечит простоту и безопасность оформления сделки.

В субботу, 14 сентября, в России выставили на продажу раритетный седан BMW. Отмечается, что машина привезена из Германии и прекрасно сохранилась. Продавец планирует выручить за раритетный BMW 7,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что редкий спорткар Dodge Dart выставили на аукцион.

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