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В одном из округов Москвы предложение новостроек не поспевает за спросом

«Метриум»: спрос на новостройки бизнес-класса на юге Москвы превысил предложение

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miroha141/Shutterstock/FOTODOM

В августе в новостройках бизнес-класса Москвы продавалось 22 тыс. квартир и апартаментов. Максимальная доля предложения пришлась на Южный административный округ (около 5 тыс. объектов или 22% от общего числа лотов). Об этом говорится в исследовании компаний «Метриум» и «Аеон Девелопмент» (есть у «Газеты.Ru»).

Покупки новостроек на юге столицы по договорам долевого участия за январь — июль составили 25% от общего числа продаж жилья бизнес-класса в Москве. Таким образом, доля спроса в округе превосходит долю предложения (22%).

«Южный административный округ Москвы динамично развивается. Здесь активно растет объем развлекательной, социальной, коммерческой и транспортной инфраструктуры, что привлекает все больше внимания покупателей. Округ становится престижным рекреационным центром столицы, что делает его лидером по объему предложений новостроек бизнес-класса. В будущем здесь будут появляться новые масштабные проекты, что обеспечит округу лидерские позиции на долгие годы», — отметил управляющий партнер компании «Аеон Девелопмент» Дмитрий Старостин.

На втором месте находится Западный административный округ с 16% рынка и 3,5 тыс. предложений бизнес-класса. Северо-Западный округ занимает третье место с 15% рынка и 3,4 тыс. квартир.

Минимальный объем предложения лотов бизнес-класса в Восточном административном округе — всего 600 квартир, что составляет 3% рынка. Однако ВАО за год стал лидером по темпам прироста предложений.

Исследование было проведено в сентябре.

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