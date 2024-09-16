Стало известно, о каком регионе чаще всего писали летом

Краснодарский край стал лидером среди российских регионов по заметности в медиа летом 2024 года. Об этом говорится в исследовании

сервиса для покупки авиабилетов «Авиасейлс» и системы оценки репутации «СКАН-Интерфакс» (есть у «Газеты.Ru»).

Краснодарский край занял первое место по Индексу заметности в СМИ (185,3 тыс.). Его показатель оказался почти на 90% выше, чем у соседнего в рейтинге региона — Дагестана. Почти каждое пятое бронирование авиабилетов лета среди внутренних направлений пришлось на Сочи (18%), при этом почти четверть путешественников (22%) летят с детьми.

«Именно в Краснодарском крае находятся главные южные курорты, на которых привыкли отдыхать россияне, поэтому основным инфоповодом в медиаполе региона стало сообщение о его готовности принять до 10 млн отдыхающих этим летом. Инфополе черноморского побережья в период с июня по август было переполнено новостями о развитии туристических кластеров вдоль Азовского моря и развитии региона в целом», — отметила директор системы «СКАН-Интерфакс» Юлия Михайлова.

Дагестан расположился на второй строчке медиарейтинга (97,6 тыс.). Побережье Каспийского моря продолжает свое развитие в туристическом направлении: регион внедрил модель детского и молодежного образовательного туризма. Кроме этого, агротуризм становится популярным видом отдыха и источником дополнительного дохода для сельских территорий, особенно на Северном Кавказе. Порядка 4% бронирований этим летом пришлось на Махачкалу — пятое место среди всех внутренних направлений. В столицу Дагестана с детьми летают 14% путешественников.

Ставропольский край занял третье место (89 тыс.): в регионе планируется развитие автотуризма, это следует из подписанного соглашения между правительством и «Роснефтью». К тому же, в Ставропольском крае популярен оздоровительный курорт: загруженность санаториев и гостиниц составляет от 80% до 100%.

В пятерку вошли Дальний Восток (85 тыс.), который собрал этим летом внимание СМИ на Восточном экономическом форуме, и Республика Алтай (84,7 тыс.), где совместно с Кемеровской областью запустили двухдневный туристический маршрут по достопримечательностям Сибири.

«Мы зафиксировали рост интереса к семейным путешествиям на Дальний Восток в летний период. Количество бронирований с детьми по таким направлениям, как Владивосток, Южно-Сахалинск и Благовещенск, увеличилось почти на четверть — на 22%», — сказала руководитель аналитического отдела «Авиасейлс» Виталина Королевская.

В десятке оказались Татарстан (76,5 тыс.), интересный в первую очередь достопримечательностями, и Московская область (74, 5 тыс.), куда едут отдохнуть на свежем воздухе. Топ-10 замыкают Карелия (66,2 тыс.), Северная Осетия (58,4 тыс.) и Калининградская область (56 141), где можно насладиться природными красотами и активными выходными.

Индекс заметности — специальный индекс, разработанный проектом «СКАН». Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.

Исследование было проведено в сентябре.

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