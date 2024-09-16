Россиянам рассказали, как сэкономить на питании без потери качества

Первый способ тратить на еду меньше без потери качества — планировать рацион заранее. Об этом «Газете.Ru» сказала финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева.

«Нужно заранее продумывать меню на несколько дней вперед. Наверное, каждый человек знаком с ситуацией, когда приходится выкидывать испорченные продукты из холодильника, а вместе с ними потраченные средства. Планирование рациона помогает избежать этой проблемы — постарайтесь составлять меню из блюд с пересекающимися ингредиентами. Так вы будете уверены, что успеете использовать продукты до истечения срока годности и перестанете тратиться на ненужные позиции», — отметила Матвеева.

Второй способ — грамотный фуд-шопинг. Матвеева рекомендовала составлять список товаров перед походом в магазин — это позволит не забыть необходимое и не купить лишнее. Также эксперт посоветовала обратить внимание на собственные торговые марки ретейлеров. Обычно товары этих брендов выгоднее, так как в их стоимость не закладываются расходы на маркетинг и продвижение. Эксперт призвала не забывать про методы дополнительной выгоды — например, кешбэк-сервисы и программы лояльности, которые позволяют получать скидки или возвращать часть суммы с покупки в виде баллов, которые можно потратить на следующий поход в магазин. Для товаров длительного хранения стоит практиковать оптовые закупки — многие ретейлеры снижают стоимость одной единицы при покупке большого объема за раз, добавила Матвеева.

Третий способ — домашние заготовки. Так можно питаться полноценно и разнообразно, не выкидывать продукты и при этом экономить. Матвеева рекомендовала присмотреться к заготовкам с добавлением сезонных продуктов или ингредиентов, купленных по акции. Дело в том, что при правильной заморозке блюдо будет вкусным и через несколько месяцев, а его ингредиенты могут оказаться уже в несколько раз дороже. Так, осенью можно приготовить блюда с кабачками, баклажанами, инжиром. Зимой — с разными видами капусты или редисом. Весной — со спаржей, редисом или ревенем. А летом эксперт посоветовала выбирать практически любые фрукты или овощи на свой вкус, — на прилавках появляется широкий ассортимент разных спелых плодов.

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