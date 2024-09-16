Россиянам рассказали, как платить по ипотеке меньше

Россияне могут платить по ипотеке меньше с помощью семи способов. Первый из них — добиться скидки от продавца квартиры за быстрый выход на сделку (если она заключается в течение месяца). Об этом «Газете.Ru» сказала кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Тогда уменьшится общая сумма платежа за квартиру, а значит и сумма основного долга по ипотеке.

Второй способ — покупка процентной ставки. По словам экономиста, данная схема не поощряется ЦБ и, скорее всего, такое отношение будет закреплено в нормативных документах: финансовая организация предлагает часть платежей по ипотечному кредиту выплатить сразу, чтобы в дальнейшем ставка стала ниже. А значит, и размер ежемесячного платежа.

Третий способ — снизить ставку по ипотеке за счет залога. В качестве такового может выступать либо имеющееся жилье, либо поручительство от родственника с хорошим доходом и идеальной кредитной историей, уточнила Белянчикова.

Четвертый способ — снижение ставки по жилищному кредиту за счет первоначального взноса. Чем он больше, тем меньше сумма оставшегося долга.

Пятый способ — воспользоваться программой застройщика (как партнера банка, так и нет). В этом случае возможны скидки на квартиру, отметила Белянчикова.

Шестой способ — обзавестись прозрачным доходом. Экономист сказала, что обычно более низкие ставки по кредитам предлагаются зарплатным клиентам.

Седьмой способ — воспользоваться двуступенчатыми программами, когда часть суммы ипотеки берется в долг сразу, а вторая — после сдачи объекта. Белянчикова пояснила, что первая сумма в ряде банков невелика. Эксперт призвала учитывать, что банки предпочитают заемщиков, у которых уже есть небольшое жилье тем, кто снимает квартиру.

«Есть надежда, что цены на жилье сегодня пойдут вниз, поскольку связка «банк — застройщик» вступят в конкурентную борьбу за покупателей домов и квартир, имея запас дохода от рыночных процентов. Есть и прямо противоположное мнение, но уже озвученное представляется более вероятным. В этом случае общая стоимость приобретаемого в ипотеку жилья вырастет, но чуть меньше, чем могло бы. Но и в этом случае ежемесячные платежи заемщиков возрастут, и следует искать возможности для их снижения», — заключила экономист.

По данным ЦБ, в июле 2024 года средневзвешенная ставка по ипотеке повысилась до 10,22%. Это максимум за последние пять лет.

Ранее эксперт рассказал , какую лучше брать ипотеку со средней зарплатой.