Владислав Бакальчук решил зарегистрировать товарный знак RWB

Владислав Бакальчук сообщил РИА Новости, что его юристы подали заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности на регистрацию товарного знака RWB, чтобы не допустить смены названия ООО «РВБ».

«По моей информации, временщики Мирзояны (Леван и Роберт Мирзояны, бенефициары группы Russ. — «Газета.Ru») в ближайшее время попытаются переименовать РВБ в RWB. Я намерен не допустить этого. Уже говорил и могу повторить, что буду защищать интересы своего семейного бизнеса всеми законными способами. Чем, собственно, и занимаюсь», — сказал Бакальчук.

13 сентября стало известно, что ООО «РВБ», являющаяся объединенной компанией Russ и Wildberries, собирается подать в суд на «ВБ девелопмент», учредителем которой является Владислав Бакальчук. Поводом для иска на сумму около 27 млрд рублей называют задолженность компании Бакальчука перед Wildberries по договорам, заключенным с 2021 по 2024 год.

В начале августа Wildberries завершил объединение с Russ. Процесс слияния начался в июне. Для этого стороны создали совместное предприятие — ООО «РВБ». 65% компании принадлежит ООО «Вайлдберриз», остальные 35% у основного владельца Russ — ООО «Стинн». Цель объединения двух площадок заключается в создании конкурента американскому Amazon и китайской Alibaba.

Ранее юрист предположил, что Бакальчуки могут стать банкротами из-за судебных споров.