В Сбере заявили о росте в 30 раз числа преступлений с использованием дипфейков

Большинство утечек персональных данных происходит из торговых сетей. Об этом в интервью программе «Вести. Дежурная часть» рассказал зампред правления Сбера Станислав Кузнецов.

Он уточнил, что на ретейл приходится около 40% утечек персональных данных.

Также в интервью Кузнецов рассказал, что число преступлений с использованием дипфейков выросло в 30 раз с начала этого года. По его словам, мошенники пользуются подобными инструментами, чтобы полностью войти в доверие к потенциальной жертве в той ситуации, которую они создают.

«Инструментов, как бороться с этой ситуацией, достаточно много, начиная от знаний, кончая простыми проверочными мероприятиями. Но клиентам Сбера нечего бояться, потому что мы это делаем внутри своих технологий и внутри своих настроек», — отметил топ-менеджер Сбера.

Как уточнил Кузнецов, в рамках противодействия мошенничеству Сбер взаимодействует с МВД и передает оперативно-значимую информацию. Он отметил важность сотрудничества в противодействии злоумышленникам и с компаниями других сфер.

«Чтобы проблема не перетекала из одной организации в другую, необходимо всем вместе объединяться. Мы на базе Сбера объединили несколько продвинутых компаний, которые занимаются киберзащитой, операторов связи, телекомы», — сказал он.