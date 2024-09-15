Кузнецов назвал достаточно острой проблему телефонного мошенничества в России

Проблема телефонного мошенничества остается в России достаточно острой. Об этом в рамках программы «Вести. Дежурная часть» рассказал зампред правления Сбера Станислав Кузнецов.

Он уточнил, что примерно около 40-50% является традиционным телефонным мошенничеством.

«Начиная с этого года значительным образом увеличилось количество звонков по мессенджерам, и сегодня эта цифра достигает примерно 50-60%», — сказал Кузнецов.

В Сбере рассказали, что сейчас ущерб россиян от действий мошенников почти достиг 250 млрд рублей. При этом в случае сохранения этого тренда, ущерб может достичь 300 млрд рублей к концу года, считает Кузнецов.

По его мнению, большая часть украденных денежных средств уходит в колл-центры, которые действуют против россиян. От также уточнил, что не менее 40% этих денег уходит на финансирование ВСУ.

«К сожалению, это реальность сегодняшнего дня. Поэтому наши знания про особенности схем телефонных мошенников, уровень нашей киберграмотности сегодня ― это тоже вклад в то, чтобы не позволять финансировать вооруженные силы Украины», — рассказал зампред правления Сбера.

Кузнецов рассказал, что почти три четверти мошенников при совершении телефонных звонков используют одно из пяти слов.

«Либо это МВД, ФСБ, Центральный банк, либо это безопасный счет, либо пятое — это сообщите код из смс, тогда мы спасем ваши деньги, да. И если кто-то из наших граждан в телефонном звонке с неизвестного номера услышит одно из этих пяти слов, смело прекращайте разговор», — сказал он.

Напомним, Сбер создал открытую библиотеку знаний по кибербезопасности «Кибрарий» для повышения цифровой и финансовой грамотности, где можно узнать про популярные сценарии, которые используют мошенники.