Стало известно, сколько Украина намерена потратить на оборону в 2025 году

Расходы украинских властей на обеспечение национальной безопасности и оборону страны в 2025 году составят 26,3% Валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом свидетельствует пояснительная записка к проекту государственного бюджета на следующий год, опубликованная на официальном сайте Верховной рады.

Из документа следует, что в 2025 году Киев планирует потратить на военные нужды 2,2 трлн гривен ($53,2 млрд).

При этом, по мнению авторов проекта, доходы Украины в следующем году составят всего около двух трлн гривен ($48,5 млрд). Расходы, в свою очередь, могут достигнуть 3,6 трлн гривен ($87 млрд). В связи с этим общий дефицит бюджета ожидается на уровне $38,5 млрд.

14 сентября агентство РИА Новости сообщило, что проект бюджета Украины на 2025 год предусматривает дефицит на уровне 19,4% ВВП. Из них 18,3% ВВП придутся на общий фонд, а оставшиеся 1,1% ВВП — на специальный.

Кроме того, на обслуживание государственного долга в следующем году Киев намерен заложить 480,8 млрд гривен ($11,6 млрд).

Ранее украинский депутат заявил, что Киев не заложил в бюджет на 2025 год расходы на выборы.