Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России запретили продажу немаркированной одежды

В России с 15 сентября запретили продажу непромаркированной одежды

close
Shutterstock/Alice Rodnova

Продажа немаркированной продукции легкой промышленности запрещена в России с середины сентября. Изменение в соответствующее постановление правительства вступает в силу 15 сентября, сообщает РИА Новости.

В списке такие изделия легкой промышленности, как брюки, костюмы, юбки, платья, блузы и рубашки. Кроме того, запрет распространяется на спортивную одежду и лыжные костюмы, шарфы и галстуки.

В минувшую пятницу, 13 сентября, ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов призвал носить «кепку деда» этой осенью.

Недавно Александр Рогов показал аксессуар почти за миллион рублей. Стилист выложил фотографии, на которых предстал в белой футболке, молочном худи на молнии, темно-коричневых брюках, сером пальто и белых кроссовках.

Ранее рэперша Doja Cat прикрыла грудь кожаными ремнями на обложке глянца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами