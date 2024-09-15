В России запретили продажу немаркированной одежды

Продажа немаркированной продукции легкой промышленности запрещена в России с середины сентября. Изменение в соответствующее постановление правительства вступает в силу 15 сентября, сообщает РИА Новости.

В списке такие изделия легкой промышленности, как брюки, костюмы, юбки, платья, блузы и рубашки. Кроме того, запрет распространяется на спортивную одежду и лыжные костюмы, шарфы и галстуки.

В минувшую пятницу, 13 сентября, ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов призвал носить «кепку деда» этой осенью.

Недавно Александр Рогов показал аксессуар почти за миллион рублей. Стилист выложил фотографии, на которых предстал в белой футболке, молочном худи на молнии, темно-коричневых брюках, сером пальто и белых кроссовках.

Ранее рэперша Doja Cat прикрыла грудь кожаными ремнями на обложке глянца.