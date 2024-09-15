Суд снял арест с российской дочки банка Commerzbank

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд Санкт-Петербурга отменил арест 100% акций российского банка АО «Коммерцбанк (Евразия)», который принадлежит немецкому Commerzbank. Об этом сообщает РИА Новости.

В мае арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по запросу «Русхимальянса» наложил арест на активы немецкого Коммерцбанка на €94 млн. «Русхимальянс» занимается реализацией в регионе проекта комплекса по переработке этансодержащего газа. Одним из подрядчиков строительства выступила немецкая компания Linde, которая в 2022 году уведомила заказчика о приостановке работ из-за санкций ЕС. «Русхимальянс» сообщил подрядчику о расторжении контракта, после чего потребовал от банков-гарантов произвести выплаты, для чего обратился в суд.

Кроме того, судебная инстанция наложила арест на активы, счета и имущество немецкого Deutsche Bank по иску «Русхимальянса».

Ранее сообщалось, что Deutsche Bank больше не может гарантировать доступ к российским акциям.