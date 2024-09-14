Россияне с высшим образованием стали чаще брать микрозаймы

В январе-августе 2024 года на 6,7 процентного пункта, до 58,3% выросла доля заявок от россиян с высшим образованием на микрозаймы в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование сервиса Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia).

«По итогам января-августа 2024 года относительно аналогичного периода прошлого года доля заявок от граждан с высшим образованием в общем объеме выросла в среднем на 6,7 процентного пункта», — следует из данных сервиса.

Кроме этого, сообщается, что уровень одобрения таких кредитов по данному клиентскому сегменту вырос на 3,4 процентного пункта.

В Moneyman пояснили, что в 2023 году на долю обращений от граждан с высшим образованием приходилось в среднем 51,6% (одобрение 58,7%), в текущем году показатель вырос до 58,3% (одобрение 62,1%).

Также сообщается, что 14,23 тысячи рублей до 16,96 тысячи рублей выросла и средняя сумма, которую запрашивают для займа (на 19,2%).

Рост запросов на кредит зафиксирован на фоне усиления в 2024 году регулирования, направленного на снижение темпов роста закредитованности населения. В частности, Центральный банк России предложил в ближайшие три года разделить рынок микрофинансирования на три сегмента: компании предпринимательского финансирования, компании целевого финансирования и микрофинансовые компании. Для каждой категории организаций планируется пересмотреть пруденциальные нормы.

Ранее экономисты объяснили, почему в России не запретят микрокредиты.