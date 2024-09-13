На Украине обозначили масштаб повреждений портовой инфраструктуры с 2022 года

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач заявил, что с февраля 2022 года более 280 объектов портовой инфраструктуры в стране получили повреждения или были уничтожены. Об этом сообщает агентство «РБК-Украина».

«Уничтожено и повреждено более 280 объектов [портовой] инфраструктуры», — сказал Деркач.

В ночь на 13 сентября украинское издание «Общественное» сообщало о взрыве в Одессе.

Накануне взрывы произошли в Харькове. Подробности инцидента не приводились. Воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Черкасской, Сумской и Полтавской областях Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.