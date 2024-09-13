ЕК может продлить заморозку активов Центробанка РФ

Еврокомиссия представила три новых варианта продления заморозки активов Центрального банка России для дальнейшей передачи Украине помощи на сумму $50 млрд, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что один из вариантов, рассматриваемых Еврокомиссией, предполагает продление заморозки активов Центрального банка России на пять лет с пересмотром ситуации каждые 12 месяцев.

В конце августа сообщалось, что Дания будет заниматься распределением доходов от замороженных российских активов в Евросоюзе (ЕС) для военной помощи Украине.

Также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз уже начал направлять доходы от замороженных российских активов на оплату военной помощи Украине, речь идет о €1,4 млрд.

Он отметил, что Евросоюз меняет логику поддержки Украины. Брюссель заменяет возмещение странам-участницам затраты за уже оплаченные военные поставки Украине на предварительное финансирование подобных закупок из доходов от российских активов, уточнил Боррель.

Ранее Еврокомиссия призвала конфисковать замороженные активы ЦБ РФ.