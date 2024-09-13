В ЦБ отметили снижение цен на первичное жилье в ряде регионов

Банк России фиксирует снижение цен на первичное жилье в некоторых регионах страны, однако разрыв со стоимостью вторичного жилья все еще остается существенным. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«Мы видим, что почти в трети регионов снижаются цены на сделки на первичном рынке жилья. Это уже некоторый показатель. Понятно, что разрыв между ценами на первичном и вторичном рынке остается еще высоким. И это тоже будет только постепенно уходить», — отметила Набиуллина.

По словам главы регулятора, подстройка цен на рынке жилья будет происходить постепенно, и быстрых изменений ожидать не стоит. Набиуллина подчеркнула, что длительная программа льготной ипотеки стала одним из факторов опережающего роста цен на жилье.

«Сбалансированный рост ипотеки должен приводить именно к повышению доступности жилья, не доступности ипотеки по процентной ставке, а доступности жилья — это основное», — заявила председатель ЦБ.

Набиуллина также отметила, что финансовое положение застройщиков в настоящее время остается устойчивым благодаря «подушке», сформированной за счет благоприятной конъюнктуры предыдущих лет.

До этого стало известно о том, что в августе 2024 года вторичный рынок жилья в России показал более высокие темпы роста цен по сравнению с новостройками. Средняя стоимость квадратного метра на вторичке выросла на 0,7% до ₽116,1 тыс., тогда как на первичном рынке рост составил лишь 0,6%. По словам экспертов, отмена льготной ипотеки для новостроек способствовала этому различию в динамике цен.

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