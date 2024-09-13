Эксперт оценил, когда ключевую ставку могут снизить

У ЦБ откроется возможность для снижения ключевой ставки в середине 2025 года. Тогда инфляция будет устойчиво замедляться в направлении целевых 4%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

По его оценке, снижаться ключевая ставка будет достаточно медленно. Аналитик допустил, что к концу 2025 года ключевая ставка составит 14%, однако риски смещены в сторону более высоких значений.

Васильев считает, что на следующем заседании 25 октября ЦБ повысит ключевую ставку третий раз в этом году — до 20%.

«В рисковом сценарии, если инфляция к концу этого года будет складываться выше 8%, мы допускаем, что Банк России в ближайшие месяцы может повысить ключевую ставку до 21-22%. Заемщикам стоит быть готовыми к тому, что деньги в экономике останутся дорогими еще долго, а, вероятно, и еще подорожают», — подчеркнул аналитик.

13 сентября ЦБ повысил ключевую ставку с 18% до 19% из-за высоких инфляции и спроса. Что будет с вкладами, кредитами и рублем — в нашем материале .

Ранее сообщалось , что рубль укрепился после повышения ключевой ставки.