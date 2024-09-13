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Набиуллина призвала увеличивать зарплаты вместе с ростом производительности труда

Набиуллина призвала увязывать рост зарплат с ростом производительности труда

Глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала увязывать рост зарплат с ростом производительности труда. Об этом пишет ТАСС.

«Для того, чтобы рост зарплат не приводил к усилению инфляции, важно, чтобы рост зарплат был соразмерен росту производительности труда», — подчеркнула Набиуллина.

Отмечается, что повышение заработных плат вместе с повышением производительности труда ведет к росту не только номинальных, но и реальных заработных план. При этом глава Центробанка отметила, что спрос на рабочие руки в России останется высоким.

До этого председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин заявил, что в осеннюю сессию в Государственной думе будет вынесен на обсуждение вопрос о повышении производительности труда на 15-20%. По его словам, в этом направлении важно двигаться вперед с помощью различных экспериментальных режимов цифровизации, в том числе искусственного интеллекта (ИИ).

Ранее в Сбере заявили о необходимости повышать производительность труда в России из-за достижения предела экономического роста.

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