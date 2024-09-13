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В ЦБ РФ возобновили консультации с МВФ

Глава ЦБ назвала консультации с МВФ рутинной практикой

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Yuri Gripas/Reuters

Банк России подтвердил возобновление консультаций с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке.

Набиуллина подчеркнула, что проведение таких консультаций является стандартной практикой для всех 190 стран-членов МВФ.

«Что касается консультации с МВФ, да, мы собираемся проводить такие консультации. Это если не сказать рутинная, постоянная практика для всех членов МВФ», — заявила глава ЦБ.

Возобновление консультаций с МВФ происходит на фоне продолжающихся усилий Банка России по контролю над инфляцией. Ранее регулятор заявил о намерении вернуть инфляцию к целевому уровню 4% в 2025 году, применяя при необходимости жесткие меры денежно-кредитной политики.

В начале недели МВФ заявил , что возобновление ежегодных обзоров экономики России связано с тем, что экономическая ситуация в регионе стала «более устойчивой». Фонд подчеркнул, что обзор, известный как оценка по Статье IV, является «взаимным обязательством» МВФ и его членов.

Ранее в ЕС встревожились планами МВФ по работе с Россией.

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