ЦБ уточнит траекторию инфляции в октябре

Регулятор планирует в октябре выпустить прогноз по инфляции. Об этом сообщила в ходе пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«Что касается пересмотра прогноза, я сейчас не буду называть цифры, потому что мы его пересмотрим в октябре, но с большой вероятностью он будет выше верхней границы, того прогноза, который мы давали в июле. Напомню, мы давали 6,5-7%» — сказала Набиуллина.

До этого глава ЦБ напомнила , что регулятор готов поддерживать жесткие денежно-кредитные условия столько, сколько потребуется для возвращения инфляции к целевому уровню в 4%. Банк России подчеркивает, что принятие более высоких показателей инфляции, таких как 6–8%, недопустимо, так как это может привести к обесцениванию сбережений, снижению доступности долгосрочных кредитов и увеличению волатильности цен. Регулятор намерен продолжать политику, направленную на защиту доходов граждан и обеспечение стабильности рубля.

Ранее ЦБ повысил ключевую ставку до 19%.