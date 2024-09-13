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Команда Сбера победила в конкурсе по созданию моделей машинного обучения

Андрей Белевцев: российские разработки на равных конкурируют с лидерами рынка

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Unsplash

Команда Сбера победила в международном соревновании по созданию моделей машинного обучения Kaggle AutoML Grand Prix, сообщает пресс-служба Сбера.

Как отметил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев, конкурс показал, что российские разработки в области автоматизации машинного обучения на равных конкурируют с лидерами мирового рынка.

«Сотрудники Сбера подтвердили высокий уровень автоматизации и эффективности своих решений», — сказал он.

По словам Белевцева, использование open-source библиотеки Сбера LightAutoML помогло ускорить подготовку моделей.

Соревнование Kaggle AutoML Grand Prix 2024 приурочено к International Conference on Automated Machine Learning (AutoML). Всего конкурс состоял из 5 этапов, на каждом из которых участники должны были за 24 часа создать эффективную модель машинного обучения, которая показала бы высокие результаты на предоставленных данных.

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