Команда Сбера победила в конкурсе по созданию моделей машинного обучения

Команда Сбера победила в международном соревновании по созданию моделей машинного обучения Kaggle AutoML Grand Prix, сообщает пресс-служба Сбера.

Как отметил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев, конкурс показал, что российские разработки в области автоматизации машинного обучения на равных конкурируют с лидерами мирового рынка.

«Сотрудники Сбера подтвердили высокий уровень автоматизации и эффективности своих решений», — сказал он.

По словам Белевцева, использование open-source библиотеки Сбера LightAutoML помогло ускорить подготовку моделей.

Соревнование Kaggle AutoML Grand Prix 2024 приурочено к International Conference on Automated Machine Learning (AutoML). Всего конкурс состоял из 5 этапов, на каждом из которых участники должны были за 24 часа создать эффективную модель машинного обучения, которая показала бы высокие результаты на предоставленных данных.