ЦБ мог оставить ключевую ставку на прежнем уровне

Центральный Банк на заседании в пятницу рассматривал три варианта: сохранение, повышение ключевой ставки на 1 п.п. или 2 п.п. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания.

По ее словам, ключевую ставку могли поднять и до 20%.

13 сентября ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 19% годовых.

Повышение ключевой ставки до 19-20% для «Газеты.Ru» спрогнозировали четыре экономиста и финансиста. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отметил, что в пользу увеличения ставки говорили сигналы ЦБ, уровень инфляции и ожиданий населения и бизнеса по поводу темпов роста цен. Эксперт уточнил, что инфляция складывается выше прогнозируемого ЦБ диапазона в 6,5-7%, а ожидания населения и бизнеса по поводу темпов роста цен продолжают расти. Другие проинфляционные факторы — дефицит кадров на рынке труда, высокий внутренний спрос, издержки из-за санкций.

По мнению аналитика, инфляция по итогам 2024 года составит 7,1%, но риски смещены в сторону более высоких значений. Поэтому эксперт ждет повышения ключевой ставки этой осенью до 20%.

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Ранее ЦБ допустил повышение ключевой ставки.