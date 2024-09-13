В Таджикистане заявили о вреде работы в России

Трудовые мигранты из Таджикистана жалуются на проблемы со здоровьем при работе в России. Об этом сообщает Asia-Plus.

Отмечается, что трудовые мигранты из Таджикистана, приезжающие на работы в РФ, сообщают о «тяжелых трудовых условиях и ограниченном медицинском обслуживании». Подчеркивается, что в 2022 году около 19% пациентов в Таджикистане заразились туберкулезом во время пребывания за границей. Врач Комрон Парпиев сообщил, что деятельность мигрантов не повышает риск заражения, но способствует распространению инфекций.

10 сентября посольство Таджикистана рекомендовало своим гражданам отказаться от поездок в РФ. Рекомендации связаны с усиленным контролем въезда иностранцев, въезжающих на территорию России. Весной таджикистанский МИД выразил обеспокоенность в связи с «приобретшими массовый характер необоснованными случаями отказа во въезде в Россию» для своих граждан.

Ранее Росстат составил среднестатистический портрет мигранта в РФ.