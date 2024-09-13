В Китае наказали PwC за аудит Evergrande

Китайские регуляторы ввели жесткие санкции против местного подразделения аудиторско-консалтинговой компании PwC. Об этом сообщает китайское Управление по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC).

PwC Zhong Tian, китайское подразделение PwC, оштрафовано на $62 млн и лишено права вести деятельность в стране в течение шести месяцев. Причиной стали «серьезные нарушения» при проведении аудита девелоперской компании Evergrande, которая в последние годы столкнулась с масштабным финансовым кризисом.

По данным CSRC, Evergrande завысила свою выручку за 2020 и 2021 годы на $80 млрд. При этом PwC, выступавшая аудитором компании, не сообщила о каких-либо проблемах. Регулятор считает, что действия PwC «выходят за рамки обычных аудиторских ошибок» и фактически способствовали финансовым махинациям Evergrande.

В самой PwC заявили о «разочаровании аудитом» Evergrande и сообщили об увольнении 11 партнеров и сотрудников, связанных с этим делом. Компания также отметила, что предпримет меры для усиления контроля качества и управления рисками.

В начале августа британский регулятор оштрафовал аудиторскую компанию EY на £251 тыс. за превышение лимитов на комиссионные от российской сталелитейной группы «Евраз», принадлежащей Роману Абрамовичу. Расследование показало, что компания предоставила неаудиторские услуги на сумму, почти вдвое превышающую допустимый лимит.

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