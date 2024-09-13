Цена золота взлетела до исторического максимума

Стоимость золота достигла беспрецедентного уровня, превысив $2600 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов на Чикагской товарной бирже (CME).

Цена декабрьского контракта на золото поднялась на 0,79%, до $2600,9 за унцию. С начала года драгоценный металл подорожал более чем на 23% По данным Bloomberg , ралли золота обусловлено несколькими факторами. Инвесторы ожидают скорого снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США. Кроме того, гeополитическая напряженность на Ближнем Востоке и в Восточной Европе повысила спрос на активы-убежища.

«Мы движемся к среде с более низкими процентными ставками, поэтому золото становится намного более привлекательным», — отметил главный операционный директор Allegiance Gold Алекс Эбкариан.

До этого стало известно, что наилучшим вариантом вложения небольшой суммы, например 50 тыс. рублей, могут стать банковские депозиты. Они обеспечивают предсказуемый доход и не требуют значительных усилий по управлению. Специалисты также рекомендуют рассматривать золото и облигации для диверсификации инвестиций, но предупреждают о возможных рисках при покупке акций, которые могут как приносить прибыль, так и терять в цене.

Ранее в РФ продлили ограничения на снятие наличной иностранной валюты.