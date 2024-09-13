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На Украине посылки из-за рубежа могут обложить налогами

Киев пересмотрит льготы для зарубежных посылок дешевле €150

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Depositphotos

В Верховной раде готовят законопроект об отмене льготного режима для международных посылок стоимостью до €150. Об этом пишет «Экономическая правда» со ссылкой на глава комитета Рады по вопросам финансов Даниила Гетманцева.

«Мы не отказались от этой идеи. Планируем отменить льготу отдельным законопроектом», — сказал депутат.

Сейчас НДС и пошлины на Украине не взимаются с посылок из-за границы до €150. Свыше этого лимита налоги начисляются на сумму превышения. Минфин предлагал в июле отменить льготу, оставив ее лишь для некоммерческих посылок от €45. По расчетам ведомства, это принесло бы в бюджет 3 млрд гривен в IV кв. 2024 года Однако впоследствии от идеи отказались, а общий план увеличения сборов сократили с 125 млрд до 30 млрд гривен.

В РФ необлагаемым порогом для международных посылок является сумма в €200 и вес до 31 килограмма. В случае превышения данных параметров получателю придется заплатить пошлину в размере 15% от стоимости товара, но не менее €2.

Ранее в Раде пообещали поменять половину правительства.

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