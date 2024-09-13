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В России начала расти площадь квартир в новостройках

Площадь квартир в новостройках РФ увеличилась к концу августа до 50,9 кв. м

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Shutterstock/Oleg Opryshko

Средняя площадь малогабаритных квартир в новостройках России увеличилась к концу августа на 2,8%, достигнув 50,9 кв. м, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитики».

В Москве этот показатель вырос на 2,6% и составил 55,1 кв. м, по информации компании «Метриум». Рост среднего метража жилья наблюдается впервые с 2018 года. В Est-a-Tet говорят о росте на 15,5%, а гендиректор VSN Group Яна Глазунова указывает на увеличение средней площади в массовом сегменте на 16,4%, до 45,9 кв. м.

По данным Key Capital, минимальные средние площади квартир зафиксированы в Ленинградской области (40,4 кв. м), максимальные — в Чечне (75 кв. м).

Партнер Est-a-Tet Владимир Моребис отмечает снижение спроса на небольшие лоты: «Если в августе прошлого года квартиры площадью до 30 кв. м в Москве формировали 20% сделок, то в этом году — 10%».

Региональные власти вводят ограничения на продажу небольших лотов. В Москве с 1 августа 2024 года минимальная площадь однокомнатных квартир не может быть меньше 28 кв. м, а двухкомнатных — 44 кв. м.

Средняя площадь апартаментов в Москве продолжает сокращаться — на 2,1% год к году, составив 55,1 кв. м, уточняет издание.

Ранее россиян предупредили о препятствиях при обращении за льготной ипотекой.

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