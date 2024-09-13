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Россиянам рассказали, как рассчитать кредитную нагрузку на семейный бюджет

Специалист Бархота: кредитная нагрузка не должна превышать 40% от бюджета

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Shutterstock/fizkes

Россиянам, которые хотят взять заем, важно рассчитать кредитную нагрузку, она не должна превышать 40% от семейного бюджета. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

«Берется сумма ежемесячных выплат по всем вашим кредитам и долгам, даже не банковским, и делится на ежемесячный доход. Полученный результат выражается в процентах. Считается, что более-менее комфортный уровень долговой нагрузки не должен превышать 40%. Результат в 15% считается низким», — пояснил эксперт.

По его словам, если уровень нагрузки высокий, важно стараться снизить этот показатель. Если необходимо взять новый заем, Бархота советует попробовать смягчить последствия кредита. Например, растянуть срок кредитования и уменьшить ежемесячный платеж. Кроме того, можно пересмотреть все свои кредиты и займы, чтобы их рефинансировать.

Исследование онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia) до этого показало, что россияне сократили спрос на займы до семи дней и 8–14 дней на фоне аналогичного периода прошлого года.

Ранее сообщалось, что россияне набрали рекордное число автокредитов.

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