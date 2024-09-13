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Санкции ЕС стоили Словакии более $3,9 млрд

Торгпредставитель РФ: Словакия потеряла более $3,9 млрд из-за санкций ЕС

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Depositphotos

Словакия с 2022 года потеряла более $3,9 млрд из-за антироссийских санкций Евросоюза, что негативно повлияло на экономику страны. Об этом заявил торговый представитель РФ в Братиславе Сергей Ступарь в интервью «Известиям».

Он отметил, что в 2018–2021 годах экспорт Словакии в Россию составлял около $2 млрд в год. Однако в 2022 году он снизился до $670 млн, в 2023 году — до $400 млн, а в первые шесть месяцев текущего года составил лишь $117 млн.

«Прямые потери Словакии составили как минимум $3,9 млрд», — сообщил Ступарь, подчеркнув, что наибольший ущерб понесли компании, зависимые от российского сырья и транзита.

Он также добавил, что убытки могут быть значительно выше, если учитывать сокращение импорта руды, шлаков, металлопроката и других продуктов из России. При этом поставки российских нефти, газа и нефтепродуктов в Словакию продолжаются.

9 сентября сообщалось, что ЕС может заморозить €12,8 млрд для Словакии из-за упразднения спецпрокуратуры.

Ранее сообщалось, что экономика Италии потеряла €10-15 млрд из-за антироссийских санкций.

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