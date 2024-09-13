Россиян предупредили о препятствиях при обращении за льготной ипотекой

Россияне могут столкнуться с двумя препятствиями при обращении за ипотекой по льготным программам. Это исчерпание банками лимитов по таким программам и повышенный спрос заемщиков на государственные жилищные кредиты, сказал в беседе с «Газетой.Ru» старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин.

«Государственные программы или региональные программы поддержки ипотечного кредитования не резиновые. В бюджете — федеральном или региональном — закладываются определенные средства, которые используются на субсидирование льготных процентных ставок. Поэтому региональные и федеральные бюджеты имеют свои ограничения. Окончание лимита в банке будет являться, конечно, препятствием для увеличения в дальнейшем ипотечного кредитования. Возникает необходимость обращаться в другой банк и там интересоваться, есть ли свободные лимиты», — пояснил экономист.

По его словам, повышенный спрос россиян на льготную ипотеку — это ситуация, когда банк еще не успевает полностью обработать большое количество заявок, а лимит уже заканчивается. Поэтому порой даже советуют брать такую господдержку в регионах, уточнил Сироткин.

По словам экономиста, есть целый ряд категорий россиян, которых надо как-то стимулировать, защищать, оберегать в нынешних обстоятельствах, они могут претендовать на льготную ипотеку. Речь о военных, учителях, жителях дальневосточных либо арктических регионов нашей страны, молодых семьях.

Сироткин добавил, что в ряде регионов есть экзотические заемщики — например, в Тюменской области местное правительство готово выдавать льготные ипотечные кредиты ветеринарам по ставке не более 1/8 от величины ключевой ставки на момент выдачи кредита. Если сегодня ключевая ставка составляет 18%, то процентная ставка будет равна порядка 2,5-3%, что близко к сельской ипотеке или к дальневосточной.

По мнению эксперта, без государственных программ поддержки ипотеки строительная отрасль в России не сможет развиваться в текущих обстоятельствах. Сироткин пояснил, что при постоянном удорожании строительных материалов, увеличенных объемов ввода нового жилья, о котором рапортуют строители, нераспроданная недвижимость будет создавать на рынке «пузырь», и это приведет к достаточно серьезным проблемам в экономике и стагнации рынка.

В «Синергии» сказали «Газете.Ru», что россиянам со средней зарплатой в 75 тыс. рублей доступны три льготные ипотечные программы — «Семейная ипотека» под 6% годовых, «Дальневосточная и Арктическая ипотека» под 2% и «Сельская ипотека» под 3%. Под их условия подпадают большинство заемщиков.

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