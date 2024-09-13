Стало известно, какие работники леса сейчас востребованы

С января по август 2024 года российские работодатели, связанные с лесной промышленностью, деревообработкой, целлюлозно-бумажным, а также строительно-столярным производством, разместили более 37 тыс. вакансий (+14% за год). Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе ресурса hh.ru ко Дню работников леса.

По данным ресурса, у предприятий из лесной промышленности меняется HR-стратегия. Так, у компаний на 130% за год выросло число вакансий для менеджеров по компенсациям, которые должны просчитывать составляющие по линии well being (забота о сотрудниках). Также на 21% увеличилось количество вакансий для специалистов по кадрам. Компании стали явно больше уделять внимания продвижению своих услуг и продукции, потому что на 127% выросло число вакансий для руководителей отдела маркетинга, на 67% — для менеджеров продукта, на 37% — для маркетологов-аналитиков.

Компаниям леса в целом сейчас нужны и «синие», и «белые» воротнички. При этом лидируют по числу вакансий клиентские менеджеры (19% всех вакансий), водители (15%), продавцы (14%), а также операторы техники (11%) и бухгалтеры (8%).

Средний предлагаемый доход достиг 73,3 тыс. рублей (+19% за год). Одни из самых высоких зарплат на данный момент традиционно предлагают московские компании (более 151 тыс. рублей в среднем). На втором месте — компании из Петербурга (более 118 тыс. рублей), на третьем — работодатели Дальнего Востока (почти 92 тыс. рублей в среднем).

Исследование было проведено в сентябре.

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