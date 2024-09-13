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Россияне стали чаще покупать шарлотку

«Чек Индекс»: число онлайн-покупок россиянами шарлотки за год выросло на 20%

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Depositphotos

Россияне стали чаще заказывать шарлотку в интернете — в августе 2024 года число таких онлайн-покупок увеличилось на 20% к августу 2023-го. В магазинах россияне на 9% чаще покупали пирог, чем год назад. Эту статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе ресурса «Чек Индекс» ко Дню шарлотки 13 сентября.

В интернете средний чек на пирог составил 746 рублей в этом августе (+13% за год). В магазинах шарлотка подорожала на 7%, до 435 рублей в среднем.

«Шарлотка из-за простоты рецепта, как правило, готовится дома. В магазинах и ресторанах шарлотку чаще приобретают в качестве более «праздничных» вариантов кексов, с добавлением ягод и сладких украшений, либо вместе с другой сладкой выпечкой, тортами или взамен, а также отдельными кусками», — отметили эксперты ресурса.

Эксперты ресурса сказали, что в этом году россияне покупали шарлотку в основном в сервисах доставки еды. А в топ-покупок магазинных шарлоток вошли изделия весом 500-700 граммов.

Яблоки для самостоятельного приготовления пирога в этом августе покупали на 6% чаще, чем год назад. Средний чек за 1 кг фрукта составил 149 рублей в этом августе (+11% за год). Эксперты «Чек Индекса» пояснили, что в 2024 году был низкий урожай яблок из-за весенних заморозков и жаркого лета (в сравнении с прошлым годом), поэтому фрукт чаще покупали в магазинах.

Исследование было проведено в сентябре.

Ранее сообщалось , что в России резко подорожали конфеты «Мишка косолапый».

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