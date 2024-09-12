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Группа «Аэрофлот» перевезла за лето рекордное количество пассажиров по России

Летом по России рейсами «Аэрофлота» летали более 13 млн человек

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Аэрофлот

Группа «Аэрофлот» перевезла с июня по август 13,5 млн человек по России (на 12,6% больше, чем летом 2023 года), сообщает пресс-служба авиакомпании.

Внутренними рейсами «Аэрофлота» за три летних месяца воспользовались 6,8 млн пассажиров (на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года).

В авиакомпании уточнили, что полеты по России составили почти 80% от всего пассажиропотока группы «Аэрофлот» летом.

Так, летом авиакомпания нарастила пассажиропоток по наиболее знаковым внутренним туристическим направлениям, например, на рейсах через Санкт-Петербург перевезено 3,154 млн человек, а через Сочи — 1,932 млн, что на 9% больше по сравнению с летом прошлого года. При этом через Калининград перевезено 1,011 млн пассажиров (рост на 22%), через Минеральные Воды — 583 тыс. (рост 5%), Владивосток — 424 тыс. (рост 15%), Казань — 485 тыс. (рост 7%), Махачкалу — 410 тыс. (рост 10%). Самый большой прирост пассажиров был в Горно-Алтайске — он составил 32%. Через это направление за лето перевезено 68 тыс. пассажиров.

В «Аэрофлоте» отметили, что при формировании расписания авиакомпания учитывает цели государственной программы «Развитие туризма», утвержденной правительством РФ.

Ранее стало известно, что группа «Аэрофлот» за первые 8 месяцев 2024 года перевезла на 19% больше пассажиров (37,2 млн), чем за аналогичный период в 2023 году. На внутренних рейсах группой было перевезено 28,8 млн пассажиров (рост на 14%), а на международных – 8,4 млн (рост на 40,4%).

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