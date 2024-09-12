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Муж Бакальчук рассказал о ее меняющихся требованиях по иску о разводе

Муж Татьяны Бакальчук: она трижды меняла требования по разделу имущества

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Сергей Бобылев/РИА Новости/Телеграм-канал «Владислав Бакальчук»

Муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав заявил в своем Telegram-канале, что его жена в последней версии заявления о разводе не требует разделить компанию.

По словам бизнесмена, Татьяна Бакальчук трижды изменила требования по разделу имущества до начала разбирательств, которые состоялись 12 сентября в Савеловском суде Москвы. Бакальчук утверждает, что изначально его супруга требовала 100% Wildberries, ссылаясь на интересы детей. После — попросила выплатить более 529 млн рублей за 1% доли и признание за ней права на всю компанию, продолжил предприниматель.

В последней же версии иска вопрос о разделе компании вообще не поднимается — Татьяна требует поделить только другое имущество, уверяет Владислав.

Днем 12 сентября адвокат Владислава Бакальчука Елена Ковалева заявила, что ее подзащитный намерен помириться с супругой и сохранить брак «с учетом детей и чувств» к жене. .

23 июля основательница Wildberries Татьяна Бакальчук объявила о разводе с мужем. Это произошло после того, как ее супруг встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил о «рейдерском захвате» Wildberries. 30 июля Бакальчук сообщила, что подала исковое заявление в суд о расторжении брака, но суд оставил его без движения.

Ранее Бакальчук рассказала о давнем разладе с мужем.

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