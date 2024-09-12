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Россияне назвали зарплату мечты для жизни без кредитов

Webbankir: каждый пятый россиянин мечтает о зарплате в ₽100 тыс.

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Depositphotos

Согласно результатам исследования, 21,9% респондентов считают, что для отказа от кредитов достаточно ежемесячного дохода в ₽100 тыс. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на финансовую онлайн-платформа Webbankir.

При этом 19,4% опрошенных полагают, что необходима сумма свыше ₽250 тыс. в месяц.

Webbankir отмечает, что 12,3% и 12,2% участников назвали суммы в ₽150 тыс. и ₽200 тыс. соответственно. Интересно, что 9% россиян готовы обходиться без займов при доходе в ₽50 тыс., а 6,5% согласны на меньшую сумму.

«Почти одинаковое количество респондентов (12,3 и 12,2%) назвали суммы в 150 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно», — приводятся в исследовании данные опроса.

Примечательно, что 18,7% опрошенных уверены в возможности не зависеть от кредитов при любом уровне дохода. Однако около половины респондентов полагают, что даже при хорошем заработке нельзя исключать непредвиденные расходы, требующие займов.

Webbankir также выяснил, что 14% участников опроса считают, что с ростом доходов увеличиваются и финансовые запросы. Оценивая собственное материальное положение, 52,9% россиян охарактеризовали его как среднее, 42,6% — как «скорее низкое» или «очень низкое», и лишь 4,5% — как «скорее высокое» или «очень высокое».

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