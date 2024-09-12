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Стало известно о просьбе КНР не инвестировать в автопроизводство в РФ

Reuters: КНР рекомендовала своим автопроизводителям не вкладываться в Россию

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Global Look Press

Власти Китая в лице министерства торговли страны на специальном совещании предупредили местных автопроизводителей об опасности инвестиций в автостроение за пределами государства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Подчеркивается, что представитель властей попросил не вкладываться в предприятия в Индии, а также настоятельно порекомендовал отказаться от развития производства в Турции и России. В Европе и Таиланде власти КНР попросили автопроизводителей ограничиться только заводами для конечной сборки автомобилей.

В начале сентября стало известно, что Китай проведет антидемпинговое расследование в отношении химической продукции и рапса из Канады на фоне планов Оттавы ввести пошлины на импорт китайских электромобилей, алюминия и стали. 26 августа премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что страна введет заградительные пошлины на электромобили из Китая. Они составят 100% стоимости.

Ранее Трамп не исключил заградительные пошлины для китайских автомобилей.

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