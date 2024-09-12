Россияне стали переводить меньше денег в одну закавказскую республику

Объем денежных переводов физических лиц из России в Азербайджан за шесть месяцев 2024 года сократился более чем в два раза. Об этом сообщает аналитическая компания Frank RG, ссылаясь на Центральный банк закавказской республики.

По словам аналитиков, по результатам первого полугодия 2024 года Россия является лидером по денежным переводам физлиц в Азербайджан.

«При этом объем переводов снизился более чем вдвое с $608 млн до $287,1 млн», — говорится в публикации.

Специалисты также отмечают, что доля переводов из России занимает 50% рынка страны, а в середине 2023 года этот показатель составлял 68,2%.

В июле Национальный банк Грузии привел данные, согласно которым денежные переводы из России в Грузию по итогам первого полугодия сократились в 3,5 раза год к году и составили $321,8 млн. Показатель за январь - июнь 2023 года составлял более $1,1 млрд.

Ранее в России выявили более пяти тысяч случаев контрабанды валюты.