Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Западные компании теряют интерес к инвестициям в Китай

WSJ: доля инвесторов, выбирающих Китай, упала до минимума за 25 лет

close
Aly Song/Reuters

Западные компании сокращают инвестиции в Китай на фоне замедления экономического роста и усложнения ведения бизнеса в стране. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам президента американской группы Эрика Чжэна, риски ведения бизнеса в Китае возросли за последние годы, в то время как рынок замедляется. Опрос американской палаты показал, что доля респондентов, считающих Китай главным направлением инвестиций, упала до рекордно низкого уровня за 25 лет проведения ежегодного исследования.

Причинами такой тенденции являются затяжной экономический спад, усиление местной конкуренции, геополитическая напряженность и появление альтернативных производственных площадок в Азии. Бизнес-палаты отмечают, что прибыльность в Китае больше не превосходит другие рынки.

Крупные компании уже реагируют на изменения. Walmart продал свою долю в одной из основных платформ электронной коммерции Китая за $3,6 млрд, а IBM закрыла исследовательские институты в стране, что затронуло более 1000 рабочих мест.

Однако большинство компаний не покидают Китай полностью. Многие стараются сохранить существующие операции, отмечая, что знание китайских технологий помогает им повышать конкурентоспособность.

До этого стало известно, что российский экспорт вырос на 11,5% с января по май 2024 года, несмотря на санкционное давление. Увеличение доли дружественных стран во внешней торговле до 80% способствовало этому росту. Важную роль играет государственная поддержка, примером чего является компания «Медтехника» из Санкт-Петербурга, сумевшая значительно увеличить свою экспортную выручку благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».

Ранее в Китае отменили все ограничения на инвестиции в производственный сектор.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами