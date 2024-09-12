Западные компании теряют интерес к инвестициям в Китай

Западные компании сокращают инвестиции в Китай на фоне замедления экономического роста и усложнения ведения бизнеса в стране. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам президента американской группы Эрика Чжэна, риски ведения бизнеса в Китае возросли за последние годы, в то время как рынок замедляется. Опрос американской палаты показал, что доля респондентов, считающих Китай главным направлением инвестиций, упала до рекордно низкого уровня за 25 лет проведения ежегодного исследования.

Причинами такой тенденции являются затяжной экономический спад, усиление местной конкуренции, геополитическая напряженность и появление альтернативных производственных площадок в Азии. Бизнес-палаты отмечают, что прибыльность в Китае больше не превосходит другие рынки.

Крупные компании уже реагируют на изменения. Walmart продал свою долю в одной из основных платформ электронной коммерции Китая за $3,6 млрд, а IBM закрыла исследовательские институты в стране, что затронуло более 1000 рабочих мест.

Однако большинство компаний не покидают Китай полностью. Многие стараются сохранить существующие операции, отмечая, что знание китайских технологий помогает им повышать конкурентоспособность.

До этого стало известно, что российский экспорт вырос на 11,5% с января по май 2024 года, несмотря на санкционное давление. Увеличение доли дружественных стран во внешней торговле до 80% способствовало этому росту. Важную роль играет государственная поддержка, примером чего является компания «Медтехника» из Санкт-Петербурга, сумевшая значительно увеличить свою экспортную выручку благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».

Ранее в Китае отменили все ограничения на инвестиции в производственный сектор.