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В РЭУ оценили перспективы отмены наличных денег в России

Профессор Гордиенко: отказ от наличных в России к 2030 году маловероятен

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Отказ от наличных денег в России к 2030 году маловероятен, заявил профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко. Об этом сообщает «Рамблер».

По словам эксперта, сегодня объем наличных в обороте составляет 16%, или 16,8 трлн рублей. При этом Центральный банк РФ нацелен на равноправное существование трех форм рубля: наличного, безналичного и цифрового.

Гордиенко отметил, что желание удешевить банкноты может привести к размыванию роли «Госзнака» и коммерческих банков, поскольку цифровые деньги не нуждаются в печати и управляются Центробанком напрямую.

«Они будут просто дискриминированы, а их права и свободы по действующей Конституции — нарушены. А это недопустимо и даже крайне вредно для нашего государства», — заявил профессор в беседе, говоря о жителях отдаленных регионов и непродвинутых пользователях.

В начале недели заместитель гендиректора по маркетингу и стратегии директор Научно-исследовательского института «Гознака» Георгий Корнилов сообщил , что обсуждение необходимости наличных денег в обращении в России может начаться в 2030 году.

Ранее в Турции решили обсудить запрет на оплату наличными дорогих покупок.

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